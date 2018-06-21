Руис: сборная Коста-Рики будет хорошо мотивирована в матче ЧМ-2018 против бразильцев

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Бразилии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу будет хорошо мотивирована в матче чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом на пресс-конференции заявил капитан костариканской сборной Брайан Руис.

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Бразилии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в пятницу. В первом туре костариканцы проиграли команде Сербии со счетом 0:1, а бразильцы сыграли вничью со швейцарцами - 1:1.

"Для нас важно сыграть хорошо завтра, мы хорошо мотивированы против такой сборной, - сказал Руис. - У нас есть шансы выйти из группы, матч будет интенсивным, учтем качества бразильцев, но сделаем все возможное, чтобы победить. Завтра для нас слишком важный матч, чтобы говорить о надежде - у нас были шансы в первом матче, играли сильно в нападении в последние 15 минут, но завтра, уверен, мы сыграем хорошо. Нужно сосредоточиться и попытаться добиться нужно результата".

"Мы уважаем Бразилию как хорошего соперника, но всегда стремимся показать хорошую игру. В футболе может произойти все что угодно - мы играли с бразильцами два раза, но не выиграли, хотя выступали хорошо. Сейчас мы проделали большой путь и сделали все необходимое, чтобы подготовиться к матчу", - подчеркнул футболист.

Сборная Коста-Рики на турнире базируется в Санкт- Петербурге. По словам игрока, он странно воспринимает белые ночи, но для него здорово столкнуться с таким опытом. "Примерно в 10-11 часов вечера приходится задергивать занавески, чтобы можно было уснуть, зато это приятно и неожиданно. Но скоро придется уехать отсюда", - отметил Руис.

После первого тура чемпионата мира сборная Коста-Рики занимает последнее место в группе E, не набрав очков. На первом месте располагается команда Сербии с тремя баллами, а вторую строчку делят между собой бразильцы и швейцарцы.