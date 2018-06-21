Сборная Нигерии поблагодарила исландцев за поддержку голкипера, лечащегося от лейкемии

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Команда Нигерии выразила благодарность исландским футболистам за поддержку лечащегося от лейкемии голкипера Карла Икеме. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь африканской сборной Фрэнсис Узохо.

Икеме пропускает чемпионат мира из-за тяжелой болезни - лейкемии. Исландские футболисты ранее выразили поддержку вратарю и передали ему футболку своей команды с подписями.

"Для меня это хорошее дело, ему сделали такой хороший подарок. Это приятный жест со стороны сборной Исландии", - сказал Узохо.

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня, игра начнется в 18:00 мск.