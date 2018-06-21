Японский футболист Хонда рискует пропустить матч ЧМ с сенегальцами из-за травмы

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра, его участие в предстоящем матче остается под вопросом

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Японии по футболу Кейсуке Хонда рискует пропустить следующий матч своей команды на чемпионате мира в России, в котором ее соперником будут сенегальцы. В четверг бывший игрок московского ЦСКА тренировался по индивидуальной программе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе сборной Японии, футболист получил повреждение задней поверхности бедра, его участие в предстоящем матче остается под вопросом. Во время тренировки 32-летний Хонда занимался отдельно от остальных игроков, совершая пробежку вокруг игрового поля.

Японские футболисты, принимавшие 19 июня участие в матче с командой Колумбии (2:1), работали по облегченной программе.

Со сборной Сенегала, на счету которой после первого тура также три очка, японцы встретятся 24 июня в Екатеринбурге.