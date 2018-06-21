Перуанская команда в матче второго тура группового этапа сыграет со сборной Франции на "Екатеринбург-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи перуанских болельщиков приехали в Екатеринбург, чтобы поддержать свою сборную, которая в четверг сыграет с командой Франции на "Екатеринбург-Арене" в рамках чемпионата мира. За три часа до матча они устроили многотысячное шествие с оркестром, сыграли в русскую народную игру "Селезень", попробовали бублики и съели сотни порций шаурмы. Матч второго тура группового этапа Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" начнется в 18:00 мск. Большинство перуанцев ставят на голы нападающих своей команды Джефферсона Фарфана и Паоло Герреро. "Перу выиграет - 3:0, при этом два гола точно забьет Паоло Герреро. Еще хотя бы один гол наверняка забьет Фарфан", - рассказал один из перуанцев.

Тысячи перуанцев за три часа до матча уже собрались у "Екатеринбург-Арены" pic.twitter.com/xHLpMc8t0G — Marina Sheina (@MarinaSheina1) 21 июня 2018 г.

Уральские фанаты также болеют за команду Перу, многие нарисовали на лице национальный флаг этой страны. "Эта команда очень нравится, будем сегодня болеть только за них", - сказал Вячеслав Светлаков из уральского города Озерска. На чемпионат мира по футболу из Перу приехал болельщик Педро Коблинс, который хорошо говорит по-русски. "Дело в том, что я родился в России, а потом уехал жить в Перу. Главное, что погода сегодня нормальная. А мурашки у меня по телу не от холода, а от волнения перед важной игрой с французами", - сообщил он. Чтобы поддержать свою сборную, на одной из центральных улиц Екатеринбурга, ведущей к стадиону, болельщики сборной Перу устроили многотысячное шествие. Во главе колонны шли фанаты с баннером, внутри - болельщики в костюмах инков, с флагами и игрушками-ламами. Гул от их песен, кричалок и танцев раздавался на сотни метров. Французы в меньшинстве По предварительным данным городского информационного центра, на Урал приехало всего около тысячи французских болельщиков. Днем в центре города они устроили флешмоб с костюмированным Наполеоном и солдатами французской армии. Зато французы, в отличие от некоторых бразильцев, поразили уральских девушек своей галантностью. "Приятные будни города-организатора. Зашла в здание администрации одновременно с французскими болельщиками, они спросили меня, как пройти в FAN ID, я объяснила, а они мне в ответ: "Вы очень красивая. Мелочь, а приятно", - написала в одной из соцсетей жительница Екатеринбурга, призер Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Котлярова.

Уральские красавицы угостили перуанца бубликом pic.twitter.com/gfvQ4KqTyw — Marina Sheina (@MarinaSheina1) 21 июня 2018 г.

Словарный запас многих иностранных болельщиков перед чемпионатом мира пополнился русскими словами "здравствуйте", "спасибо", "ты прекрасна". Они не устают повторять, что поражены красотой "russian girls". Шаурма и мороженое по-уральски Перед матчем большинство болельщиков как следует подкрепились. У перуанцев большой популярностью пользуется местная шаурма. "Да, она расходится очень хорошо. Такое ощущение, что я уже выучила испанский язык, столько болельщиков к нам приходит", - смеется продавец одного из уличных кафе. Лоре Куадро из Перу понравилась уральская шаурма. "Мне очень понравилось это блюдо, вкусно. У вас замечательные люди, все очень здорово. Сегодня в подарок я раздавала русским брелоки из Перу", - сообщила она. Даже в самых простых кафе меню переведено на английский и испанский языки, в них подробно расписано, из чего приготовлены, например, борщ и уха. В беседе с ТАСС журналист из Перу Карлос Альберто Наварро (Radio Exitosa) отметил, что он попробовал в России много блюд и даже нашел сходство. "Мы приехали сначала в Москву и пообедали в ресторане узбекской кухни, там мы заметили, что есть сходство с перуанской. А здесь, в Екатеринбурге, мы заказали фаршированные перцы, это очень похоже на рокото рейено, только наша закуска на основе острых перчиков", - пояснил он.

Болельщик пермского "Амкара" подружился с перуанцами в Екатеринбурге pic.twitter.com/t5uIoMwMX7 — Marina Sheina (@MarinaSheina1) 21 июня 2018 г.

Продавщица уличного ларька мороженого Нелли Николаевна говорит, что хорошо расходится пломбир. "Очень веселые ребята эти болельщики. Мои фотографии, наверное, по всему миру уже есть, фанаты меня во флаги укутывают и фотографируются. Меня еще поразило, откуда они знают марки нашего местного мороженого, кто им посоветовал", - удивляется она. Селфи с Ельциным По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, чаще всего иностранные болельщики посещают торговые центры и "Ельцин Центр", где делают селфи на фоне памятника первому президенту России Борису Ельцину. "Гости просто любят гулять по городу, бывают в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история", Музее истории камнерезного и ювелирного искусства", - сказала она журналистам. Храм на Крови, построенный на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи, тоже активно посещают болельщики из Перу. Так, перуанец Алекс Урбай, пораженный масштабом постройки, решил познакомиться с его внутренним убранством, узнать историю царской семьи, рассказали в Екатеринбургской епархии.

Болельщики из Перу готовятся к матчу в Екатеринбурге. Мастера припасли много белой и красной краски pic.twitter.com/xI4RjWHPWt — Marina Sheina (@MarinaSheina1) 21 июня 2018 г.