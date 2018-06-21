Французы в меньшинстве

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
21 июня, 17:53
Мегашествие с оркестром: перуанцы приехали в Екатеринбург поддержать свою сборную
Болельщики сборной Перу
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
21 июня, 21:00
Групповой этап
АргентинаХорватия
22 июня, 15:00
Групповой этап
БразилияКоста-Рика
22 июня, 18:00
Групповой этап
НигерияИсландия
расписание всех игр
Перуанская команда в матче второго тура группового этапа сыграет со сборной Франции на "Екатеринбург-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи перуанских болельщиков приехали в Екатеринбург, чтобы поддержать свою сборную, которая в четверг сыграет с командой Франции на "Екатеринбург-Арене" в рамках чемпионата мира. За три часа до матча они устроили многотысячное шествие с оркестром, сыграли в русскую народную игру "Селезень", попробовали бублики и съели сотни порций шаурмы.

Матч второго тура группового этапа Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" начнется в 18:00 мск.

Большинство перуанцев ставят на голы нападающих своей команды Джефферсона Фарфана и Паоло Герреро. "Перу выиграет - 3:0, при этом два гола точно забьет Паоло Герреро. Еще хотя бы один гол наверняка забьет Фарфан", - рассказал один из перуанцев.

Уральские фанаты также болеют за команду Перу, многие нарисовали на лице национальный флаг этой страны. "Эта команда очень нравится, будем сегодня болеть только за них", - сказал Вячеслав Светлаков из уральского города Озерска.

На чемпионат мира по футболу из Перу приехал болельщик Педро Коблинс, который хорошо говорит по-русски. "Дело в том, что я родился в России, а потом уехал жить в Перу. Главное, что погода сегодня нормальная. А мурашки у меня по телу не от холода, а от волнения перед важной игрой с французами", - сообщил он.

Чтобы поддержать свою сборную, на одной из центральных улиц Екатеринбурга, ведущей к стадиону, болельщики сборной Перу устроили многотысячное шествие. Во главе колонны шли фанаты с баннером, внутри - болельщики в костюмах инков, с флагами и игрушками-ламами. Гул от их песен, кричалок и танцев раздавался на сотни метров.

Французы в меньшинстве

По предварительным данным городского информационного центра, на Урал приехало всего около тысячи французских болельщиков. Днем в центре города они устроили флешмоб с костюмированным Наполеоном и солдатами французской армии.

Зато французы, в отличие от некоторых бразильцев, поразили уральских девушек своей галантностью. "Приятные будни города-организатора. Зашла в здание администрации одновременно с французскими болельщиками, они спросили меня, как пройти в FAN ID, я объяснила, а они мне в ответ: "Вы очень красивая. Мелочь, а приятно", - написала в одной из соцсетей жительница Екатеринбурга, призер Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Котлярова.

Словарный запас многих иностранных болельщиков перед чемпионатом мира пополнился русскими словами "здравствуйте", "спасибо", "ты прекрасна". Они не устают повторять, что поражены красотой "russian girls".

Шаурма и мороженое по-уральски

Перед матчем большинство болельщиков как следует подкрепились. У перуанцев большой популярностью пользуется местная шаурма. "Да, она расходится очень хорошо. Такое ощущение, что я уже выучила испанский язык, столько болельщиков к нам приходит", - смеется продавец одного из уличных кафе.

Лоре Куадро из Перу понравилась уральская шаурма. "Мне очень понравилось это блюдо, вкусно. У вас замечательные люди, все очень здорово. Сегодня в подарок я раздавала русским брелоки из Перу", - сообщила она.

Даже в самых простых кафе меню переведено на английский и испанский языки, в них подробно расписано, из чего приготовлены, например, борщ и уха.

В беседе с ТАСС журналист из Перу Карлос Альберто Наварро (Radio Exitosa) отметил, что он попробовал в России много блюд и даже нашел сходство. "Мы приехали сначала в Москву и пообедали в ресторане узбекской кухни, там мы заметили, что есть сходство с перуанской. А здесь, в Екатеринбурге, мы заказали фаршированные перцы, это очень похоже на рокото рейено, только наша закуска на основе острых перчиков", - пояснил он.

Продавщица уличного ларька мороженого Нелли Николаевна говорит, что хорошо расходится пломбир. "Очень веселые ребята эти болельщики. Мои фотографии, наверное, по всему миру уже есть, фанаты меня во флаги укутывают и фотографируются. Меня еще поразило, откуда они знают марки нашего местного мороженого, кто им посоветовал", - удивляется она.

Селфи с Ельциным

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, чаще всего иностранные болельщики посещают торговые центры и "Ельцин Центр", где делают селфи на фоне памятника первому президенту России Борису Ельцину. "Гости просто любят гулять по городу, бывают в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история", Музее истории камнерезного и ювелирного искусства", - сказала она журналистам.

Храм на Крови, построенный на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи, тоже активно посещают болельщики из Перу. Так, перуанец Алекс Урбай, пораженный масштабом постройки, решил познакомиться с его внутренним убранством, узнать историю царской семьи, рассказали в Екатеринбургской епархии.

Перед матчем болельщики сборной Перу также посетили экспозицию Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (УГГУ). Там они попробовали себя в роли старателей. "На импровизированном прииске по старинной технологии с помощью сита иностранцы намыли образцы кальцитов, малахитов, аметистов и других уральских самоцветов. Найденные минералы гости оставили себе на память", - уточнили в пресс-службе вуза.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Датский футболист Эриксен впечатлен уровнем организации чемпионата мира в России
21 июня, 19:32
Тренерский штаб сборной Польши планирует изменить состав команды в следующем матче ЧМ-2018
21 июня, 19:24
Посол: футболисты сборной Аргентины должны сконцентрироваться для победы над хорватами
21 июня, 19:18
Власти: ряд самарских предприятий могут объявить день матча Россия-Уругвай выходным днем
21 июня, 19:09
Сборная Уругвая готовится к матчу ЧМ-2018 с командой России в полном составе
21 июня, 19:03
Посол Аргентины в РФ: проводящая ЧМ-2018 Россия выиграла "матч по гостеприимству"
21 июня, 19:00
Сборная Польши по футболу проводит тренировку в Сочи в полном составе
21 июня, 18:50
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White