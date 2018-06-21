Футболист сборной Австралии Наббут больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Игрок получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Австралии Эндрю Наббут получил травму плеча и больше не сыграет на чемпионате мира по футболу в России. Об этом журналистам сообщил главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк.

Игрок получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

"У Эндрю повреждено плечо, он больше сыграет на чемпионате мира", - сказал ван Марвейк.

В заключительном туре группового этапа сборная Австралии сыграет с командой Перу. Игра пройдет 26 июня в Сочи.