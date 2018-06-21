Гризманн вошел в стартовый состав сборной Франции на матч чемпионата мира с перуанцами

В матче первого тура против австралийцев (2:1) Гризманн, отметившийся забитым мячом, был признан лучшим игроком встречи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн вошел в стартовый состав сборной Франции на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Перу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В матче первого тура против австралийцев (2:1) Гризманн, отметившийся забитым мячом, был признан лучшим игроком встречи.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Уго Льорис - Лукас Эрнандес, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар - Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе - Оливье Жиру.

Также стал известен состав сборной Перу: Педро Гальесе - Мигель Трауко, Альберто Родригес, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула - Йосимар Йотун, Педро Акино, Эдисон Флорес, Кристиан Куэва, Андре Каррильо - Паоло Герреро. На скамейке запасных остался нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Матч Франция - Перу пройдет в Екатеринбурге, игра начнется в 18:00 мск.