Принцесса Японии на тренировке сборной фотографировала футболистов и корреспондентов ТАСС

Тренировка национальной команды стала одним из пунктов программы визита японской принцессы в Казань

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Принцесса Японии Хисако Такамадо во время визита на тренировку своей футбольной сборной в Казани сделала несколько снимков на профессиональную фотокамеру игроков команды и освещавших мероприятие журналистов, в числе которых оказались и корреспонденты ТАСС.

Тренировка национальной команды стала одним из пунктов программы визита японской принцессы в столицу Татарстана, ранее в четверг она побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском Кремле.

Перед началом тренировки принцесса Хисако Такамадо выступила перед своей командой с небольшой речью, после чего приняла участие в совместном фотографировании, к которому также присоединилась олимпийская команда Японии, прилетевшая в Казань перенимать опыт у своих более опытных соотечественников.

После официальных мероприятий высокий гость и президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима остались наблюдать за занятием футболистов с трибуны. Принцесса Хисако Такамадо предпочла сделать это в том числе через видоискатель, который оснащен мощным объективом фотоаппарата.

Последив немного за тренировкой футболистов, она заметила стоявших неподалеку фотокорреспондента ТАСС Егора Алеева и его коллегу из спортивной редакции Артема Кузнецова. Помахав им рукой, она направила объектив своего фотоаппарата в их сторону и сделала несколько снимков.

Принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. В планах принцессы также посещение Екатеринбурга, где 24 июня пройдет матч Япония - Сенегал. Сборная Японии во время чемпионата мира базируется как раз в Казани.