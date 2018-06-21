Сборная Дании сыграла с командой Австралии на "Самара-Арене"

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Число зрителей матчей чемпионата мира по футболу 2018 года достигло миллионной отметки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Миллионный зритель посетил игру второго тура группового раунда между командами Дании и Австралии (1:1), которая прошла в Самаре. Саму встречу посетило 40 727 человек. Средняя заполняемость матчей турнира составляет 97%. На данный момент продано более 2,6 млн билетов на игры турнира и продажи продолжатся до 15 июля. Порядка 70 тысяч билетов было перепродано через официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.