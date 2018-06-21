Игра Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" пройдет в четверг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня./ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин и генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура прибыли в Екатеринбург на матч чемпионата мира между сборными Франции и Перу. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Матч Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" пройдет в четверг и начнется в 18:00 мск.

"В Екатеринбург для посещения матча Франция - Перу прибыла генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. В аэропорту "Кольцово" гостей встречали первый замгубернатора Алексей Орлов и вице-губернатор Сергей Швиндт", - говорится в сообщении.

По дороге на стадион Швиндт рассказал, что в четверг для посещения матча Франция - Перу в Екатеринбург прибыло три поезда из Москвы с болельщиками. Большой популярностью среди горожан и гостей города пользуется фан-зона в центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского.

В первом матче чемпионата мира в Екатеринбурге, который прошел 15 июня, сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0. Также в городе пройдут матчи группового этапа Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).