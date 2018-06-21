Встреча группового этапа турнира прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группового этапа турнира прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. Эриксен забил гол, который стал для него 15-м в последних 13 матчах за сборную Дании.

Датчане вышли на первое место в группе C, заработав четыре очка. Следующий матч они проведут 26 июня против команды Франции в Москве.