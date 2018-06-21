Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче ЧМ-2018

Сборная Дании вышла в лидеры группы C с четырьмя очками, второе место занимает команда Франции с тремя очками

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы C прошла в Самаре, стадион "Самара-Арена" посетили 40 727 зрителей.

На 7-й минуте счет открыл полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. На 38-й минуте форвард Юссуф Поульсен задел мяч рукой в своей штрафной площади, после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, который реализовал Миле Единак. На нынешнем чемпионате мира судьи второй раз назначили пенальти в ворота сборной Дании после использования видеоповторов.

Для Единака этот гол стал вторым на турнире, при этом вторым забитым с пенальти. Он единственный игрок в истории чемпионатов мира, который забил больше двух голов только с пенальти. Также он стал вторым футболистом в истории сборной Австралии по количеству голов на чемпионатах мира. Больше него забивал только Тим Кэйхилл (5).

Прервалась сухая серия голкипера Каспера Шмейхеля и сборной Дании на международном уровне. Он не пропускал мячи на протяжении 571 минуты (пять матчей).

Сборные Дании и Австралии встречались четвертый раз в истории. Впервые матч между этими командами завершился вничью. Дважды выигрывали датчане, один раз - австралийцы. Сборная Австралии прервала четырехматчевую серию поражений на чемпионатах мира.

Сборная Дании вышла в лидеры группы C с четырьмя очками. Второе место занимает команда Франции с тремя очками (после одного матча), третье место - австралийцы (1). Перуанцы не набрали ни одного очка (1 матч). В следующем матче 26 июня сборная Дании сыграет в Москве с французами, команда Австралии в этот же день - с перуанцами в Сочи.