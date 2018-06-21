Власти: стадион ЧМ в Калининграде для окупаемости должен использоваться 250 дней в году

Стадион "Калининград" стоимостью порядка 18 млрд рублей в настоящее время находится в собственности федеральных властей

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Стадион "Калининград" на Октябрьском острове, построенный специально к чемпионату мира по футболу, должен использоваться минимум 250 дней в году для проведения различных мероприятий, чтобы окупиться. Об этом на пресс-конференции рассказала министр спорта региона, посол чемпионата от Калининграда, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

"Конечно, стадион должен использоваться для проведения там различных мероприятий - концертов, выставок, и футбольные матчи там тоже должны проходить. Стадион должен жить не только от матча к матчу, а должен использоваться как минимум 250 дней в году", - сказала Ищенко.

Она отметила, что одним из положительных примеров использования стадионов является опыт Казани. Там на арене проводят не только футбольные матчи, но и другие соревнования - в 2015 году его использовали для чемпионата мира по водным видам спорта, также площадку регулярно задействуют для проведения шоу и концертов.

Стадион "Калининград" стоимостью порядка 18 млрд рублей в настоящее время находится в собственности федеральных властей, в 2019 году он должен быть передан Калининградской области. Власти региона рассчитывают, что он станет базовым для футбольного клуба "Балтика", который сейчас выступает в Футбольной национальной лиге.

Кроме того, власти региона также планируют реконструировать второй городской стадион "Балтика", который сейчас является базовым для команды. На нем планируется создать ландшафтный парк, а также открыть там футбольную академию и создать дорожки для подготовки легкоатлетов.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Калининграде пройдет четыре игры группового этапа ЧМ-2018: 16 июня здесь уже состоялся матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня на стадионе встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем пройдут игры Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).