Сотрудники бюро находок в Самаре вернули потерянный свитер австралийскому болельщику

Сообщается, что болельщик оставил свитер в одном из шаттлов, ехавших из аэропорта Курумоч в Самару

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники бюро находок вернули австралийскому болельщику свитер, который он потерял во время поездки из аэропорта в Самару. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики Самарской области.

"Вчера своего владельца нашел свитер, который оставили в одном из шаттлов, ехавших из аэропорта Курумоч в Самару", - говорится в сообщении.

Австралиец Адам прибыл из Сиднея. "Я ехал из аэропорта и забыл свитер. Очень своевременная находка. Сейчас здесь холоднее, чем в Австралии", - привели его слова департаменте.

Ежедневно в бюро находок приносят по 10-12 вещей. Чаще всего люди теряют ключи.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). В четверг в городе проходит матч Дании и Австралии, 25 июня здесь пройдет матч России и Уругвая, 28 июня - Сенегала и Колумбии, а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.