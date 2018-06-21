Директор музея "Сталинградская битва" похвалил европейских фанатов за знание истории ВОВ

Алексей Васин отметил, что ежедневно музеи Волгограда посещают около 3,5 тыс. иностранцев

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Европейские фанаты, пребывающие в Волгоград на матчи чемпионата мира, знают историю Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в четверг рассказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин.

"Ежедневно порядка 3,5 тыс. иностранцев, в основном фанатов, посещают музеи Волгограда: Мамаев курган, музей-панораму "Сталинградская битва" и другие. Историю знают не все, например, бразильцы меня как-то спросили: "Бразилия потеряла 300 тыс. человек во Второй мировой войне, а вы, россияне, каким образом оказались связаны с этими событиями?". Такие разговоры у нас происходят часто с людьми из далеких стран, но европейцы, как правило, хорошо разбираются в событиях 1941-1945 годов. Они знают, какую роль сыграл Сталинград в победе над фашизмом, и что это был переломный момент войны", - сказал Васин.

Ранее он сообщил, что с начала чемпионата мира по футболу музеи Волгограда посетили около 250 тыс. человек.