Ассистентами будут его соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп, резервным арбитром - Наваф Шукралла из Бахрейна

ТАСС, 21 июня. Немец Феликс Брых назначен главным арбитром матча чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистентами будут его соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп, резервным арбитром - Наваф Шукралла из Бахрейна. Встреча пройдет 22 июня в Калининграде.

На матче между сборными Нигерии и Исландии, который состоится 22 июня в Волгограде, главным арбитром будет новозеландец Мэттью Конгер, его ассистентами - соотечественник Саймон Лаунт и тонганец Тевита Макасини. Резервным арбитром назначен Рикардо Монтеро из Коста-Рики.

На матч между сборными Бразилии и Коста-Рики 22 июня в Санкт-Петербурге главным арбитром назначен голландец Бьорн Кейперс, для которого этот матч станет вторым на нынешнем чемпионате мира. Его ассистентами будут Сандер ван Рокл и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром - словенец Дамир Скомина.