Дипломаты из Перу попробовали борщ и блины с икрой перед матчем ЧМ-2018 в Екатеринбурге

На "Екатеринбург-Арене" сборная Перу сыграет с командой Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня./ТАСС/. Дипломаты и сотрудники правоохранительных органов из Перу, которые прибыли в Екатеринбург для сопровождения национальной команды во время чемпионата мира по футболу, попробовали борщ, пельмени и блины с икрой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы побывали в необычном кафе-музее, где попробовали борщ, блины с икрой и пельмени. Все очень вкусно", - оценил дегустацию первый секретарь, начальник консульского отдела посольства Перу в России Фернандо Тапия Фернандес-Бака.

На мероприятии также присутствовали сотрудники перуанской полиции, которые отметили высокую организацию приема болельщиков в Екатеринбурге. "Все очень красиво, замечательный город, очень вкусная еда. Очень приятный прием, я говорил с перуанцами в разных местах и на улицах - они очень довольны. Некоторые даже хотели бы продлить свое пребывание в России", - сказал полковник полиции, глава отдела оперативного планирования полиции Перу Сесар Эчеварриа Кабрехос.

Журналист из Перу Карлос Альберто Наварро в беседе с ТАСС отметил, что пробовал в России много блюд и даже нашел сходство. "Мы приехали сначала в Москву и пообедали в ресторане узбекской кухни, там мы заметили, что есть схожесть с перуанской. А здесь [в Екатеринбурге] мы заказали фаршированные перцы - это очень похоже на рокото рельено (Rocoto relleno), только наша закуска на основе острых перчиков", - сказал он.

По словам официального представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова, также консульские работники посетили небольшой музей, расположенный в одном из самых старинных особняков Екатеринбурга, где они ознакомились с историей Урала, посмотрели каслинское литье и отведали русскую кухню. "Во время экскурсии к официальной делегации присоединились сотрудники МИД Перу, которые находятся на Урале с частным визитом. Они также осмотрели экспозицию будучи в костюмах древних инков и отправились на предматчевое шествие болельщиков в центре Екатеринбурга", - сказал он.

Матч Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" пройдет в четверг и начнется в 18:00 мск. Сборная Франции после первого тура занимает первое место в группе С (3 очка), команда Перу - четвертое (0).