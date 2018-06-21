Принцесса Японии Такамадо посетила в Казани тренировку футболистов своей страны

Перед посещением тренировки футбольной сборной Хисако Такамадо побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском кремле

КАЗАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Японская принцесса Хисако Такамадо, которая находится с визитом в России, посетила тренировку национальной команды по футболу в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Японии базируется в Казани во время чемпионата мира. В столицу Татарстана принцесса Хисако Такамадо прибыла в среду. Перед посещением тренировки футбольной сборной она побывала в Национальном музее Республики Татарстан и Казанском кремле.

Принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной Японии против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города.

В планах принцессы также посещение Екатеринбурга, где 24 июня пройдет матч Япония - Сенегал.

Начиная с 1998 года принцесса приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.