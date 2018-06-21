На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде планируется открыть музей футбола

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко также отметила, что стадион станет базовым для клуба "Балтика"

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Музей футбола планируется открыть на стадионе "Калининград" после окончания чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила на пресс-конференции министр спорта региона, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

"Что касается музея - конечно, такие планы есть. Такое событие [как чемпионат мира] не может не оставить наследия, мы не можем это не увековечить - я думаю, что этот музей будет располагаться на стадионе "Калининград", - сказала она Ищенко.

Она отметила, что в настоящее время стадион "Калининград" принадлежит федеральным властям и в правительстве региона рассчитывают, что его передадут в собственность Калининградской области в начале 2019 года. "Конечно, стадион станет базовым для клуба "Балтика", играть команда будет там. Резервным стадионом остается "Балтика", - добавила Ищенко.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. 16 июня в Калининграде прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня на стадионе встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).