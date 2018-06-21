Директор музея: английские болельщики преклонили колени у подножия монумента "Родина-мать"

Алексей Васин рассказал, что английские фанаты активно посещают не только Мамаев курган, но и другие музеи Волгограда

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Англии, посещая Мамаев курган в Волгограде, преклонили колени у подножия монумента "Родина-мать". Об этом ТАСС в четверг сообщил директор "Государственного историко-мемориального комплекса музей-заповедник "Сталинградская битва" Алексей Васин.

"Мы видели на Мамаевом кургане шесть болельщиков сборной Англии, которые поднялись к подножию "Родины-матери" и преклонили свои колени. Очень трогательный момент, они показали свое отношение к защитникам Сталинграда и к истории Великой Отечественной войны", - сказал Васин.

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" рассказал, что англичане активно посещают не только Мамаев курган, но и другие музеи Волгограда.

"Англичане приходят к нам, потому что знают про Великую Отечественную войну и роль нашего города в победе над фашизмом. Особенно их интересует один из наших экспонатов - меч короля Георга IV, подаренный жителям Сталинграда в знак восхищения британского народа мужеством советских защитников", - добавил Васин.