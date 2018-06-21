Тренер: Неймар сыграет за сборную Бразилии против команды Коста-Рики на ЧМ-2018

Неймар получил травму 17 июня в матче первого тура первенства против команды Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сможет выйти на поле в матче чемпионата мира против команды Коста-Рики, несмотря на травму. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Бразилии Тите.

В пятницу сборная Бразилии сыграет в матче второго тура чемпионата мира против команды Коста-Рики в Санкт- Петербурге. Неймар получил травму 17 июня в матче первого тура первенства против команды Швейцарии (1:1), из-за этого он досрочно завершил тренировку бразильцев 19 июня.

"Матч начнет тот же состав, что выходил против Швейцарии, но команда будет играть немного по-другому. Тиаго Силва сказал очень правильно - в каждой игре нужно просто побеждать. Эта игра решающая, нужно вносить коррективы, чтобы был результат, надо использовать все шансы. Сегодня мы более спокойны, я более сосредоточен, чем в первом матче", - сказал Тите.

"Неймар получил удар по лодыжке, первый матч он отыграл полностью, думаю, и сейчас он сможет сыграть всю встречу. Мы ускорили процесс восстановления, он готовится к игре, и это не жертва ради чемпионата мира. Ценностями мы жертвовать не будем, это не по-человечески", - добавил тренер.

По его словам, он не ограничивает футболистов в индивидуальных действиях на поле. "Все наши игроки прекрасно понимают, что играют за коллектив. Но у всех свои качества, поэтому я не буду отнимать у Неймара инициативу, если он захочет себя проявить, это касается и Фирмино, Жезуса, Тьяго и других. Мы должны создавать возможности забить, надо прорабатывать многие детали, но главными остаются индивидуальности", - заявил Тите.

После первого тура чемпионата мира сборная Бразилии занимает третье место в турнирной таблице группы E, набрав одно очко.