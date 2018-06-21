Российские болельщики обыграли японских в товарищеском матче в Петербурге

Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу обыграли японских фанатов со счетом 7:2 в товарищеском матче, который прошел в четверг на стадионе "Динамо" в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС с места событий.

"Это традиционный товарищеский матч между командами болельщиков сборных, в данном случае, Японии и России. Болельщики сборной России уже играли с марокканцами, египтянами. С командой Японии уже сыграло московское отделение, но японцы приехали в Петербург на экскурсию, и хотели еще здесь сыграть. Мы отозвались", - рассказал ТАСС президент клуба болельщиков сборной России, один из организаторов и участник матча Эдуард Латыпов.

По его словам, российская команда формировалась с учетом возраста японских игроков. "Эта команда называется "Самураи Сеньор", они традиционно ездят поддерживать свою сборную. Единственное, что они уже "взрослые ребята" (средний возраст игроков японской сборной составил 64 года - прим. ТАСС), мы их в Москве обыграли 8:1, и в этот раз, когда мы собирали команду болельщиков от сборной России, постарались подобрать болельщиков постарше, но опять выигрываем", - сказал Латыпов.

Уже к 35-й минуте матча счет был 5:0 в пользу российской команды. Игра проходила в спокойном темпе, но игроки и зрители на трибунах были очень эмоциональны. Под конец матча российские зрители начали болеть за Японию и подбадривать гостей во время их атак. Во втором тайме гости забили два гола, но хозяева увеличили количество забитых мячей до семи.

"Безусловно, задача этих матчей - не результат, а почувствовать атмосферу, подружиться с людьми с другого конца планеты", - отметил президент клуба российских болельщиков.

Встреча команд болельщиков организована в рамках серии Welcome Matches. Команды России и Японии были составлены из игроков, чей возраст превышает 50 лет. Команда "Самураи Сеньор" проводит матчи с болельщиками разных стран с 2002 года.