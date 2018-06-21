Президент Южной Кореи поздравил россиян с успешным проведением чемпионата мира по футболу

Мун Чжэ Ин назвал ЧМ "праздником для всех людей"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Россию с успешным проведением футбольного мирового первенства и попросил поддержать южнокорейских игроков.

"Хочу вас искренне поздравить с успешным ходом чемпионата мира по футболу, праздником для всех людей, - сказал он в четверг, выступая в Госдуме. - В феврале на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане мы были в восторге от прекрасного выступления российских спортсменов. Прошу россиян оказать теплую поддержку и спортсменам корейской сборной, принимающей участие в чемпионате мира".

Президент Республики Корея прибыл сегодня в Россию с государственным визитом. Южнокорейский лидер пробудет в России до 23 июня. Центральным событием визита станут переговоры Мун Чжэ Ина с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 22 июня. На четверг запланирована встреча южнокорейского президента с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Планируется, что Мун Чжэ Ин посетит Ростов-на-Дону, где посмотрит матч между сборными Южной Кореи и Мексики.