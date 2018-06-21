Силва: бразильские футболисты чувствуют ответственность перед матчем ЧМ с костариканцами

В первой игре бразильцы сыграли вничью со швейцарцами со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии чувствуют большую ответственность перед матчем чемпионата мира против команды Коста-Рики, поэтому сейчас всем игроками нужно успокоиться. Об этом на пресс- конференции заявил капитан сборной Бразилии Тиаго Силва.

В пятницу сборная Бразилии в Санкт-Петербурге сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики. В первой игре бразильцы сыграли вничью со швейцарцами со счетом 1:1.

"Это будет очень тяжелый матч, учитывая, что соперник проиграл, а мы сыграли вничью в первой игре. Нужно сохранять хладнокровие, ведь, если мы будем спокойны, то сможем ближе подойти к своей цели. Очевидно, что после первого тура ответственность на нас лежит большая. Мы должны победить, но это сделать непросто: у нас есть стратегия, запланированы тренировки, поэтому мы попытаемся свести к минимуму шансы соперника", - сказал Силва.

Он рассказал, что бразильцы тяжело воспринимают белые ночи в Санкт-Петербурге. "Мы к такому не привыкли. Но с нами уже говорили на эту тему врачи, вчера мы пришли достаточно поздно, поэтому нам сказали, чтобы все выключили планшеты и телефоны, ведь мы должны постараться уснуть", - отметил футболист.

После первого тура чемпионата мира сборная Бразилии делит второе место в турнирной таблице группы Е с швейцарцами, набрав одно очко. На первом месте располагается команда Сербии, обыгравшая в первом матче команду Коста-Рики со счетом 1:0.