Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи

Калининград принимает четыре игры группового этапа ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде вызвало рост интереса среди молодежи к этому виду спорта. Об этом сообщила на пресс-конференции министр спорта региона, посол чемпионата от Калининграда, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

"Мы уже получили огромный прирост спортсменов, футболистов. Количество занимающихся этим видом спорта [в Калининградской области] возросло в два раза, а количество детей, которые занимаются в детско-юношеских школах, увеличилось почти на 2 тыс. человек", - сказала Ищенко.

Она также выразила надежду на то, что развитие футбола в регионе продолжится и после завершения мирового первенства. Ищенко добавила, что наследием чемпионата мира для Калининграда являются не только инфраструктурные объекты, но и люди - волонтеры, которые помогают болельщикам на матчах.

Ранее генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Теймураз Лепсая также отмечал, что проведение чемпионата мира в Калининграде помогло решить все инфраструктурные проблемы для развития данного вида спорта в области - был построен современный стадион "Калининград", где проходят матчи турнира, а также тренировочные базы. Одна из баз в Светлогорске, где сейчас тренируется сборная Сербии, будет в дальнейшем передана ФК "Балтика".

Калининград принимает четыре игры группового этапа ЧМ-2018: 16 июня здесь прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня на стадионе встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).