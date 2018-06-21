Военные песни исполнят 22 июня в фан-зоне Петербурга перед матчем Бразилии и Коста-Рики

По данным администрации города, ежедневная проходимость фан-зоны в Петербурге составляет 70 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Песни военных лет исполнят в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт- Петербурге перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики 22 июня, когда в стране отмечается День памяти и скорби. Об этом сообщил журналистам представитель компании-оператора площадки фестиваля болельщиков Дмитрий Лютый.

"Мы решили с режиссером сцены обязательно вставить блок военных песен перед матчем 22 июня, поскольку это важная для страны дата", - сказал он.

По данным администрации города, ежедневная проходимость фан-зоны в Петербурге составляет 70 тыс. человек.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. После игр группового этапа в Санкт-Петербурге пройдут встреча 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей и унесшая миллионы жизней.