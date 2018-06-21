Более 5 тыс. перуанских болельщиков идут праздничным шествием по улицам Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. поклонников футбола из Перу идут праздничным шествием по центральным улицам Екатеринбурга за три часа до начала матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Перу и Франции.
Шествие болельщиков началось с площади Коммунаров. Они скандируют название своей страны, размахивают национальными флагами, дудят в рожки и стучат в барабаны.
Шествие перуанцев в Екатеринбурге pic.twitter.com/RTke9JTLQ1— Виталий Халевин (@j9v5q4fZv9HQSsa) 21 июня 2018 г.
В этом шествии затерялись одиночные болельщики сборной Франции, а также болельщик из Казахстана. Жители и гости Екатеринбурга присоединяются к шествию, также скандируя: "Перу". Центральные улицы Екатеринбурга превратились в бразильский карнавал. Перуанцы благодарят россиян за гостеприимство и поддержку.
Болельщик из Казахстана затерялся в праздничном шествии перуанцев в Екатеринбурге pic.twitter.com/LHK1INPuBO— Виталий Халевин (@j9v5q4fZv9HQSsa) 21 июня 2018 г.
Матч Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" начнется в 18:00 мск. Сборная Франции после первого тура занимает первое место в группе С (3 очка), команда Перу - четвертое (0).