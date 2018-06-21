Более 5 тыс. перуанских болельщиков идут праздничным шествием по улицам Екатеринбурга

Сборная Перу в четверг сыграет с командой Франции на "Екатеринбург-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. поклонников футбола из Перу идут праздничным шествием по центральным улицам Екатеринбурга за три часа до начала матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Перу и Франции.

Шествие болельщиков началось с площади Коммунаров. Они скандируют название своей страны, размахивают национальными флагами, дудят в рожки и стучат в барабаны.