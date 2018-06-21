Мёнье: возвращение Вермалена поможет сборной Бельгии стать сильнее на ЧМ-2018

Вермален прибыл на чемпионат мира с травмой подколенного сухожилия, пропустил несколько тренировок и первый мачт команды на ЧМ-2018

ДЕДОВСК /Московская область/, 21 июня. /ТАСС/. Возвращение в строй защитника сборной Бельгии по футболу Томаса Вермалена позволит команде показать более высокий уровень футбола в оставшихся матчах на чемпионате мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник бельгийской команды Тома Мёнье.

Вермален прибыл на чемпионат мира с травмой подколенного сухожилия. Защитник "Барселоны" получил повреждение в мае, в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (4:5). Он пропустил несколько тренировок, а перед матчем с панамцами (3:0, 18 июня) тренировался по индивидуальной программе и в игре участия не принял. В четверг футболист вернулся в общую группу на очередной тренировке сборной Бельгии, которая прошла СК "Гучково" в Дедовске.

"Вермален является одним из лучших защитников мира, и это все прекрасно знают. Его возвращение поможет сборной Бельгии стать сильнее на чемпионате мира. Не могу говорить за тренера о том, выйдет ли он в матче против команды Туниса, но думаю, что ему уже пора как можно скорее вернуться на поле. Мы все очень рады его возвращению", - сказал Мёнье.

Также защитник отметил, что его полностью устраивает схема игры в обороне в национальной сборной. "Что касается меня, то меня полностью устраивает игровая схема с тремя защитниками в сборной Бельгии. Я стараюсь сделать все, чтобы наша сборная вышла как минимум в 1/8 финала, всегда стараюсь преподнести что-то новое во владении мячом. И эта тренерская система полностью позволяет сделать это", - отметил Мёнье.

Бельгийцы продолжают подготовку к матчу с командой Туниса, который пройдет 23 июня в Москве на стадионе "Спартак". Сборная Бельгии занимает первое место в группе G с тремя очками.