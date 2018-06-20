Футболист сборной Швейцарии Лихтштайнер поблагодарил болельщиков Калининграда за встречу

Сборная Швейцарии 22 июня встретится с командой Сербии в Калининграде

"Большое спасибо калининградскому фан-клубу "Ювентуса" за встречу", - написал футболист на трех языках, а также опубликовал совместную фотографию с поклонниками. Лихтштайнер играл за "Ювентус" с 2011 года по июнь 2018-го. 5 июня он подписал контракт с лондонским "Арсеналом".

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Швейцарии, которая в среду прибыла в Калининград для участия в матче чемпионата мира, Штефан Лихтштайнер поблагодарил местных поклонников футбольного клуба "Ювентус" за встречу с плакатом у гостиницы. Об этом Лихтштайнер написал в Instagram.

Калининградские поклонники "Ювентуса" пришли в среду встретить сборную Швейцарии к гостинице с плакатом с портретом футболиста, однако из-за того, что команда приехала раньше запланированного времени, не смогли увидеть своего кумира. Как пояснил ТАСС болельщик из Калининграда Вадим, несмотря на опоздание, они все равно развернули плакат у гостиницы, увидев который, сотрудники команды позвали Лихтштайнера. "Он раздал автографы и сфотографировался с нами, а также попросил еще сделать фото на свой фотоаппарат, которые потом опубликовал в социальной сети", - сказал собеседник агентства.

Вадим также отметил, что им удалось увидеть еще троих игроков швейцарской команды - Блерима Джемайли, Валона Бехрами и Джердана Шакири.

Сборная Швейцарии 22 июня встретится с командой Сербии. Игра станет второй на стадионе "Калининград" в рамках турнира, первый матч прошел 16 июня между командами Хорватии и Нигерии, он завершился со счетом 2:0 в пользу хорватской команды.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Калининград принимает четыре игры группового этапа турнира, помимо названных матчей, в городе пройдут встречи между командами Испании и Марокко (25 июня), а также Англии и Бельгии (28 июня).