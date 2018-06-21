Футболист Эриксен вошел в стартовый состав сборной Дании на матч ЧМ с командой Австралии

Встреча группы C между сборными Дании и Австралии пройдет в четверг в Самаре

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Кристиан Эриксен вошел в стартовый состав сборной Дании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Эриксен в прошедшем сезоне в составе "Тоттенхэма" сыграл 47 матчей. В его активе 14 забитых мячей и 13 голевых передач. За сборную Дании полузащитник выступает с 2010 года, проведя за это время 79 матчей и забив 22 мяча.

Состав сборной Дании: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Хенрик Дальсгор, Йенс Стрюгер Ларсен, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Лассе Шёне, Николай Йоргенсен, Пионе Систо, Юссуф Поульсен.

Состав сборной Австралии: Мэттью Райан, Марк Миллиган, Азиз Бехич, Джош Рисдон, Трент Сейнсбери, Аарон Муй, Миле Единак, Том Рогич, Мэттью Леки, Робби Круз, Эндрю Наббут.

Встреча группы C между сборными Дании и Австралии пройдет в четверг в Самаре. Начало встречи - 15:00 мск.