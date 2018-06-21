Защитник сборной России Кудряшов: не строить планов выиграть ЧМ-2018 нельзя

После двух туров группового этапа россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу не может не строить планов выиграть домашний чемпионат мира, но на данный момент команда концентрируется на ближайшей игре. Об этом сказал журналистам после тренировки защитник россиян Федор Кудряшов.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1). После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства. Матч третьего тура Россия - Уругвай пройдет 25 июня в Самаре.

"Не строить планы [выиграть турнир] нельзя. Но сейчас мы готовимся конкретно к уругвайцам, а там посмотрим", - сказал Кудряшов.

"Удивления [от показанных результатов] у команды нет. Мы реально оцениваем свои силы и просто продолжаем дальше работать и выполнять тренерскую установку. Мы не думаем и не обсуждаем количество забитых мячей, так как за любую победу дается три очка, и результат 1:0 тоже был бы приемлем. В обороне действуем внимательно, никаких вопросов, по-моему, по защите возникать не должно, статистика говорит сама за себя", - также отметил он.

По мнению Кудряшова, уругвайцы - очень сильный соперник, у которого сложно выделить какую-либо линию. "Уругвайцы - самые серьезные соперники по группе, они доказали это в первых двух турах. Будет интересный матч. Сложно сказать, какой у них стиль, трудно отдать предпочтение атаке или обороне, они комбинируют оба стиля", - считает он.

"Как настраивают команду тренеры? Мы должны выходить и выполнять то, что от нас требуют, и не забывать при этом, что мы играем дома при своих болельщиках. По-моему, нужно обязательно выиграть", - также заявил Кудряшов.