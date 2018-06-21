Чемпионат мира в России

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21 июня, 14:22
Американский болельщик приехал в Россию на 10-й по счету чемпионат мира по футболу
© ТАСС
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Клифтон Бруманд уже побывал в Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Американский болельщик Клифтон Бруманд приехал в Россию на свой 10-й чемпионат мира по футболу. Американец ездит на мировые первенства с 1982 года.

За это время американец посетил 150 матчей на чемпионатах мира, благодаря поездке в России это число увеличится еще больше. 60-летний Бруманд побывал уже на пяти матчах нынешнего турнира, в том числе на встрече сборных Польши и Колумбии в Казани. Американец выбрал столицу Татарстана в качестве базы и ездит на матчи чемпионата мира из этого города. Он уже побывал в Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде и планирует посетить еще восемь матчей.

"Моя бабушка была из России, - сказал Бруманд. - Так что у меня был хороший предлог приехать и увидеть вашу страну. Также я знаю, что многие российские города очень красивые, поэтому я хотел приехать и увидеть их своими глазами. Я очень рад возможности побывать в России".

Американец убедился в том, что турнир в России не имеет политической окраски. "На чемпионате мира нет места никаким напряженным политическим взаимоотношениям, - сказал Бруманд. - Я встречаю людей из Ирана, России, Египта, Перу, мы все здесь, потому что радуемся одному и тому же - футболу. Я не слышал ни одного негативного отзыва в свой адрес, кроме шуток, что США не отобрались на ЧМ-2018, все в России исключительно добры, это потрясающий опыт быть здесь".

Американец относится к поездке на чемпионат мира как к приключению, поэтому не покупал ни одного билета на матч заранее, руководствуясь принципом "всегда есть один билет". Бруманд ездит на чемпионаты мира со своим другом Полом Фироном, с которым познакомился на мировом первенстве в 1990 году в Италии. С тех пор они всегда путешествуют вместе, а после того, как Фирон женился, компанию друзьям составляет и его жена.

"Все организовано очень хорошо: пункты безопасности, проход на стадион, - считает американец. - Все это сделано гораздо лучше, чем в странах, в которых мне удалось побывать на других чемпионатах мира. Я в восторге от местной кухни. Я пробовал национальные татарские блюда, и они просто прекрасны".

Чемпионат мира в России

В чемпионате мира принимают участие сборные 32 стран. Сборная США не квалифицировалась в финальную часть турнира, однако максимальное количество болельщиков приехало на чемпионат мира именно из этой страны. Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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