СМИ: главный тренер сборной Египта по футболу Купер может возглавить команду Алжира

Сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и уже лишилась шансов на выход в плей-офф

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер после чемпионата мира может возглавить команду Алжира. Об этом сообщило в четверг издание "Аль- Баляд".

По данным газеты, в Алжире недовольны работой местного тренера Рабаха Маджера, который не сумел вывести сборную на чемпионат мира, и теперь рассматривают кандидатуру Купера, благодаря которому египтяне пробились в финальную часть ЧМ впервые за 28 лет.

На турнире сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1) и России (1:3) и уже лишилась шансов на выход в плей-офф. Последний матч на групповом этапе египтяне проведут 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии.

По данным СМИ, Купер покинет пост главного тренера сборной после турнира.