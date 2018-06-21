историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
21 июня, 14:20
Болельщиков из Франции и Перу встретили оркестром и чаем из самовара в Екатеринбурге
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
{{curSlide+1}} / 16
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
Групповой этап
ФранцияПеру
21 июня, 21:00
Групповой этап
АргентинаХорватия
22 июня, 15:00
Групповой этап
БразилияКоста-Рика
расписание всех игр
Студенты местных вузов подготовили чирлидинговый танец и приветствовали гостей на испанском и французском языках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Болельщиков из Франции и Перу, прибывших специальным поездом в Екатеринбург на матч чемпионата мира по футболу, встретили оркестром и чаем из самовара в рамках масштабной акции Gentlefan. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Большая ростовая кукла "Футбольный мяч" встретила болельщиков из Франции и Перу в Екатеринбурге. Для всех прибывших играл оркестр "Уралбэнд" под управлением дирижера Александра Павлова. Студенты местных вузов подготовили чирлидинговый танец и приветствовали гостей на испанском и французском языках. Для тех, кто замерз был предложен чай из самовара и ватрушки", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что болельщики добрались с комфортом. "Поезд, на котором мы приехали, очень комфортабельный. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все потрясающе. Я уже побывал в Санкт- Петербурге, посетил фан-зону, получил прекрасные впечатления. Повсюду невероятная атмосфера и все вокруг готовы помочь, если нужно", - приводят в департаменте слова Энджела Кончи, приехавшего из перуанского города Лима.

Болельщик Бротси из Конго, который проживает в Канаде и переживает за команду Франции, приехал на чемпионат мира впервые. По его словам, Россия превзошла всего его ожидания.

"У меня есть несколько друзей в России, которые говорили, как в России здорово, но я все решил увидеть своими глазами, - сказал он. - Еще у меня есть друг, который тут учится, и говорил, как здесь все дорого. Я ему сказал, забудь об этом, я еду. Что-то именно такое мы все здесь и ожидали увидеть, но Россия превзошла все наши ожидания.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге сборные Перу и Франции сыграют 21 июня.

Об акции

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.

Проект был продолжен в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед товарищеской игрой сборных России и Бельгии. 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне прошлого года в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.

Затем акция прошла в Москве перед матчами Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1, 26 сентября) и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" (1:4, 27 сентября). В первом случае английские болельщики получили памятные майки, а фанатам "Манчестер Юнайтед" подарили дождевики. В апреле воспитанники ДЮСШ ЦСКА в рамках акции подарили приехавшим на матч болельщикам "Арсенала" шапки-ушанки.

17 июня в Ростовской области в аэропорту "Платов" на концертной площадке "Центр Донского гостеприимства" прошла масштабная акция: болельщиков из Бразилии и Швейцарии встретили донские казаки, творческие коллективы, исполнители и лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Тренер: Неймар сыграет за сборную Бразилии против команды Коста-Рики на ЧМ-2018
21 июня, 15:56
Силва: бразильские футболисты чувствуют ответственность перед матчем ЧМ с костариканцами
21 июня, 15:51
Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи
21 июня, 15:48
Военные песни исполнят 22 июня в фан-зоне Петербурга перед матчем Бразилии и Коста-Рики
21 июня, 15:46
Болельщицы всех сортов и расцветок на ЧМ-2018: фото
21 июня, 15:45
ФИФА: судья матча ЧМ Португалия - Марокко не просил у Роналду футболку в перерыве встречи
21 июня, 15:31
Более 5 тыс. перуанских болельщиков идут праздничным шествием по улицам Екатеринбурга
21 июня, 15:22
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White