Швейцарские болельщики прибыли на матч ЧМ в Калининградскую область на ретро-тракторе

Мужчины выехали из Оберарта 9 июня, преодолев 1,8 тыс. км

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Трое швейцарских болельщиков, которые едут на ретро-тракторе на матч чемпионата мира по футболу между своей национальной сборной и командой Сербии, пересекли границу России в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в таможенной службе Польши.

"Они пересекли границу между Польшей и Россией в районе пограничного пункта Гроново и сейчас двигаются по территории России в Калининградской области", - сказал собеседник агентства.

Путешествие троих энтузиастов из Швейцарии стартовало 9 июня. Экипаж трактора, в который вошли 55-летний Беат Штудер, 55-летний Вернер Циммерманн и 68-летний Йозеф Вюер до 22 июня преодолеет более 1,8 тыс. км от швейцарского населенного пункта Оберарт до Калининграда. Маршрут трактора прошел по территории Швейцарии, Германии, Польши и России.

Организаторы пробега отмечают, что скорость движения ретро-трактора составляет около 30 км/ч и поэтому, чтобы успеть к матчу 22 июня, любителям футбола пришлось выехать задолго до начала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде запланировано четыре матча группового этапа, первая игра между командами Хорватии и Нигерии состоялась 16 июня, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватской команды.

22 июня на стадионе "Калининград" сыграют сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а заключительная игра в самом западном регионе страны между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня.