"Об успехе Евро не заикаемся"

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21 июня, 13:57
Семенов: футболистам сборной РФ уже вешают медали ЧМ, но они не обращают на это внимание
Андрей Семенов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группы А чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу уже начали примерять на игроках медали чемпионата мира, но команда не обращает на это внимание. Об этом рассказал журналистам после тренировки защитник россиян Андрей Семенов.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группы А чемпионата мира. В среду после победы уругвайцев над саудовцами (1:0) подопечные Станислава Черчесова официально оформили выход в 1/8 финала турнира.

"Всегда не верили, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали вешают нам на шею. Но мы не смотрим на это. К чему мы стремились, ту игру и показываем", - прокомментировал успехи команды Семенов.

Он отметил поддержку команды на обоих матчах: "Атмосфера фантастическая. Что в "Лужниках", что в Санкт- Петербурге болельщики гнали команду вперед. Когда звучит гимн, когда поет весь стадион, мурашки пробегают по коже".

Защитник заявил, что перед командой стоит задача победить в последнем матче группового этапа с уругвайцами, который пройдет 25 июня в Самаре. "С уругвайцами будет задача победить, завтра посмотрим их и проложим готовиться. Сегодня игроки не из стартового состава матча с египтянами получили большие нагрузки, чтобы быть в таком же состоянии, что и остальные", - поделился он.

Он рассказал, как команда реагирует на то, что полузащитник Денис Черышев ведет борьбу в списке бомбардиров с бывшим одноклубником по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду: "Шутки, конечно, есть, но больше на это не обращаем внимание. Для нас самое главное, чтобы команда побеждала и зашла как можно дальше в плей-офф. Личные награды отодвигаем на второй план".

"Об успехе Евро не заикаемся"

В четверг исполняется 10 лет с четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года, в котором сборная России добилась победы над командой Нидерландов в дополнительное время (3:1). Из той сборной в нынешней выступают вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов, защитники Сергей Игнашевич и Юрий Жирков.

"Я тогда еще играл во второй лиге за саратовский "Сокол", - вспомнил Семенов. - Сидели смотрели всей командой и были счастливы за Россию, за сборную, хорошо время провели. Представлял ли себя в сборной? Я к этому стремился".

На вопрос, готова ли команда повторить такой успех, защитник ответил: "Так далеко не заходим, идем от матча к матчу. На повестке - уругвайцы. Живем сегодняшним днем. Сам сегодня увидел об этом (о 10-летии победы - прим. ТАСС) в новостях, а так из ребят никто не обмолвился".

Заключительный матч третьего тура чемпионата мира футболисты сборной России проведут против команды Уругвая. Встреча состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена". Начало матча в 17:00 мск.

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