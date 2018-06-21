Футболист Семенов: уругвайские защитники Годин и Хименес выделяются своей игрой на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 июня. /ТАСС/. Пара центральных защитников сборной Уругвая по футболу Диего Годин - Хосе Мария Хименес выделяется своей игрой на чемпионате мира. Такое мнение журналистам после тренировки высказал защитник российской сборной Андрей Семенов.

На вопрос, кого бы из коллег по амплуа он выделил на турнире, Семенов ответил: "Нравится как раз пара наших ближайших соперников - Годин и Хименес. Они играют на очень высоком уровне".

Россиянин отметил общий высокий уровень игры на турнире. "Те же марокканцы вчера играли с португальцами (0:1) очень здорово. Те же колумбийцы в меньшинстве играли прилично. На этом турнире команды хорошо обучены тактически, в принципе все научились играть в футбол хорошего уровня", - считает он.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в своем втором матче на чемпионате мира, и на следующий день, после игры саудовцев и уругвайцев (0:1) стало понятно, что этот результат принес россиянам первый в истории выход в плей-офф мирового первенства. В первом туре россияне разгромили саудовцев (5:0). Встреча с уругвайцами пройдет в Самаре 25 июня.