Сборная Исландии поддержала нигерийского вратаря Икеме, который борется с лейкемией

Диагноз голкиперу английского "Вулверхэпмптона" и сборной Нигерии был поставлен летом прошлого года

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Исландии пожелали выздоровления нигерийскому вратарю Карлу Икеме, который пропускает чемпионат мира из-за лейкемии. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник Арон Гуннарссон.

"Мы - одна большая футбольная семья. Не важно, кто против кого играет, потому что мы едины. Конечно, мы вместе с ним и поддерживаем в его беде", - сказал Гуннарссон.

Диагноз голкиперу английского "Вулверхэпмптона" и сборной Нигерии был поставлен летом прошлого года. 32-летний вратарь полностью пропустил прошлый сезон.

Матч чемпионата мира Исландия - Нигерия пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня. Начало в 18:00 мск.