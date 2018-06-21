Власти Москвы обновили фасады одиннадцати станций метро к ЧМ-2018

Работы коснулись как станций в центре города, так и за пределами кольцевой линии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы к чемпионату мира по футболу привели в порядок фасады вестибюлей одиннадцати знаковых станций метрополитена. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Речь идет о станциях "Краснопресненская", "Павелецкая" и "Таганская" Кольцевой линии; "Автозаводская", "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий; "Театральная", "Добрынинская", "Алексеевская", "Рижская", "Библиотека имени Ленина", - сказал он.

По словам Емельянова, специалисты привели в порядок исторические вестибюли, входные группы и пешеходные переходы станций. Они почистили и отштукатурили стены, провели кровельные работы, заменили элементы архитектурно-художественной подсветки.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.