Хоккеист отметил, что старается смотреть все матчи чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист, капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк рассказал, что его порадовала атмосфера на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который прошел 15 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"Был на первом матче Египет - Уругвай, очень обрадовал наш стадион, атмосфера и то, что творилось вокруг стадиона. Для меня это что-то новое, такие эмоции. Сегодня планирую пойти на матч Франция - Перу. Кроме России, которую я поздравляю с выходом из группы, я также болею за Бразилию, Испанию и Аргентину", - рассказал Дацюк в четверг журналистам.

Хоккеист добавил, что старается смотреть все матчи чемпионата мира по футболу.

По словам Дацюка, он ждет сборную России в финале чемпионата мира. "После того, как я посмотрел две игры, я подумал, что шансы у нас очень хорошие, мы можем победить сборную Уругвая. Как далеко пройдем, будет зависеть от всех нас", - отметил хоккеист.

Турнир проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0. В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).