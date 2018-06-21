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21 июня, 13:42
Хедира: немецкие футболисты извлекли урок из поражения от сборной Мексики на ЧМ-2018
Сами Хедира (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Немецкие футболисты, являющиеся действующими чемпионами мира, уступили мексиканцам со счетом 0:1

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу сделала необходимые выводы после поражения в матче с командой Мексики на чемпионате мира. Об этом рассказал журналистам полузащитник немецкой сборной Сами Хедира.

Немецкие футболисты, являющиеся действующими чемпионами мира, уступили мексиканцам со счетом 0:1. Сборная Германии во второй раз в истории начала мировое первенство с поражения, предыдущий такой результат немцы показали в 1982 году, проиграв команде Алжира со счетом 1:2. По итогам ЧМ-1982 сборная Германии вышла в финал, уступив в нем итальянцам - 1:3.

"Мы не знали, что сборная Мексики будет так играть, это стало неожиданностью для нас. Мы ждали от мексиканцев совсем иной игры, но теперь мы сделали выводы. Нам нужно знать, что соперник может играть иначе - с отличием от наших ожиданий", - сказал Хедира.

"Нашей команде нужно меньше терять мяч. Необходимо всей команде быть лучше и не допускать ситуации, как в предыдущей игре, чтобы оставаться как можно дольше в турнире", - добавил футболист.

Полузащитник также отметил, что на сборную Германии оказывается огромное давление из-за статуса действующих чемпионов мира. "Каждый хочет быть на нашем месте и достать нас, поэтому нам необходимо собраться и быть ближе друг к другу как в обороне, так и в и атаке", - заключил Хедира.

Следующие матчи в группе F сборная Германии проведет с командами Швеции (Сочи, 23 июня) и Южной Кореи (Казань, 27 июня). Ранее шведские футболисты обыграли южнокорейцев со счетом 1:0, возглавив группу вместе со сборной Мексики.

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