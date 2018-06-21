Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" вызвали повышенный интерес у иностранцев

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт отметил, что подобные трибуны использовались в Японии и Бразилии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Оригинальная технология временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена" вызвала повышенный интерес со стороны зарубежных болельщиков и иностранных журналистов, которые освещают матчи чемпионата мира по футболу. Вопросы о временных трибунах стадиона в Екатеринбурге регулярно звучат на пресс-конференциях от иностранных журналистов.

Очередной вопрос был задан 20 июня тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, который, отвечая на него, отметил, что еще не играл на стадионе с такими конструкциями и что это необычное решение.

"Временные трибуны - это не уникальная технология. Многие страны, где раньше проводился чемпионат мира, использовали ее. Мы понимали, что требования Международной федерации футбола (ФИФА) нужно выполнить, но в исторические стены спортивного объекта чашу стадиона было не вписать, поэтому пошли по пути пристроя временных конструкций", - сказал ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

Он отметил, что подобные временные трибуны были установлены на спортивных объектах в Японии и Бразилии.

"Я бы не сказал, что мы перенимали опыт, это повсеместные технологии, которые используются на современных стадионах. Конечно, в этой части мы выделяемся от остальных стадионов в РФ, где проходят матчи ЧМ. Я думаю, что иностранные болельщики запомнят наш стадион благодаря таким конструкциям. Если все 11 стадионов, где проходят матчи ЧМ в РФ, примерно одинаковые, а наш, 12-й, не похож на других, конечно, он запомнится", - подчеркнул Швиндт.

Ранее министр спорта региона Леонид Рапопорт сообщил журналистам, после завершения ЧМ-2018 временные трибуны будут разобраны и отданы в муниципалитет, которые смогут их использовать по собственному усмотрению. На месте временных трибун появится либо два больших экрана, либо другие конструкции. Рапопорт подчеркнул, несмотря на то, что временные трибуны находятся за пределами крыши "Екатеринбург-Арены", все они выполнены по требованию ФИФА и матчи с них будет смотреть комфортно.