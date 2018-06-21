Власти Санкт-Петербурга ожидают полную заполняемость стадиона на матчах ЧМ 22 и 26 июня

Игра Бразилия - Коста-Рика пройдет в городе 22 июня, матч Аргентина - Нигерия состоится 26 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Полная заполняемость стадиона "Санкт-Петербург" ожидается на матчах группового этапа чемпионата мира по футболу, которые пройдут в городе на Неве 22 и 26 июня. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг заместитель председателя городского комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмицкая.

"На матче команд [Бразилия - Коста-Рика и Аргентина - Нигерия] полная заполняемость стадиона предполагается - 68 тыс. на каждый матч, билеты сегодня в продаже уже отсутствуют", - сказала Кузмицкая.

Ранее сообщалось, что матч ЧМ между сборными России и Египта установил новый рекорд посещаемости арены "Санкт- Петербург" - встречу второго тура первенства посетили 64,4 тыс. зрителей. До этого рекорд принадлежал первой игре турнира на стадионе между командами Марокко и Ирана 15 июня - 62,5 тыс. человек.

После игр группового этапа ЧМ-2018 на арене пройдут встреча 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.