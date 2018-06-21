Ищенко: опасения относительно поведения английских фанатов на ЧМ в России преувеличены

Сборная Англии 28 июня проведет в Калининграде заключительный матч группового этапа - против команды Бельгии

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Опасения по поводу поведения английских болельщиков на чемпионате мира в России преувеличены. Об этом ТАСС заявила министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Сборная Англии 28 июня проведет в Калининграде заключительный матч группового этапа - против команды Бельгии.

"Мне кажется, опасения и переживания относительно болельщиков сильно преувеличены, очень много боязни, которая не оправдается, - сказала Ищенко. - Мы ожидали около 2 тысяч болельщиков сборной Хорватии, а их приехало 10 тысяч. И все прошло хорошо, все были довольны, веселились, и никаких серьезных происшествий не было. С английскими болельщиками, уверена, будет так же".

Калининград принимает четыре игры группового этапа ЧМ-2018: 16 июня здесь прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня на стадионе встретятся команды Сербии и Швейцарии, а затем состоятся встречи Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).