Хуммельс: сборную Германии по футболу не устроит ничья в матче с командой Швеции на ЧМ

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу приложит все усилия, чтобы избежать поражения или ничейного результата в матче чемпионата мира с командой Швеции. Об этом рассказал журналистам защитник немецкой сборной Матс Хуммельс.

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, шведы в своем стартовом матче с тем же счетом обыграли команду Южной Кореи. В случае новой потери очков сборная Германии может крайне осложнить себе борьбу за попадание в плей-офф, либо гарантированно лишиться шансов на выход из группы. Матч Германия - Швеция состоится на сочинском стадионе "Фишт" в субботу, начало - 21:00 мск.

"В будущей игре [со сборной Швеции] есть много опасностей. В самом начале нам необходимо будет давить на оппонента, так как ничья нас не устроит. Игра будет проходить с большим риском, мы постараемся доминировать, но не хотим контратак", - сказал Хуммельс.

Футболист назвал матч против шведов решающим для сборной Германии и подчеркнул недопустимость ошибок, которые присутствовали у немецкой команды в матче против мексиканцев. "Больше таких ошибок допускать нельзя. Еще один проигранный матч - и мы отправимся домой, поэтому надо показать топовую игру", - отметил Хуммельс.

Нападающий Марио Гомес согласился с партнером по команде в том, что сборной Германии необходим наилучший результат в предстоящем матче, однако подчеркнул, что стиль игры немцев останется прежним. "Сам стиль игры мы не планируем менять, но необходимо учитывать то, что делают игроки соперника", - добавил Гомес.

После встречи с командой Швеции сборная Германии проведет еще один матч в группе F - 27 июня в Казани против южнокорейцев.