Матч между хорватами и аргентинцами состоится 21 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Австралийская драм-н- бэйс группа Pendulum выступит на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Об этом сообщает пресс- служба мэрии города.

"21 июня на площадке фестиваля болельщиков на больших экранах вновь состоится трансляция матчей в рамках очередного игрового дня чемпионата: Дания - Австралия, Франция - Перу, Аргентина - Хорватия. Хедлайнер фестиваля в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского - группа Pendulum. Выступление музыкантов состоится с 17:00 до 17:40 мск. Фестиваль также посетит экс-игрок сборной России по футболу Александр Кержаков", - говорится в сообщении.

На стадионе "Нижний Новгород" 18 июня сборная Швеции в матче группы F победила южнокорейцев со счетом 1:0. Город также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня в 21:00 мск), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.