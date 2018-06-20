ФИФА потребовала объяснений участия марокканского игрока с сотрясением мозга в матче ЧМ

Нордин Амрабат вышел на поле через пять дней после получения сотрясения мозга, из-за которого он провел ночь в больнице

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от Федерации футбола Марокко объяснить участие Нордина Амрабата, получившего сотрясение мозга в игре с иранцами, в матче чемпионата мира с командой Португалии. Об этом сообщает газета The Sun.

Амрабат вышел на поле через пять дней после получения сотрясения мозга, из-за которого он провел ночь в больнице. Полузащитник начинал матч с португальцами в специальном шлеме, однако через несколько минут снял его. ФИФА раскритиковала марокканскую федерацию за то, что она подвергла риску здоровье Амрабата. Согласно правилам ФИФА, игроки с такой травмой не могут играть минимум в течение шести дней.

"Все врачи сборных, участвующих в чемпионате мира, принимали участие в семинаре, где им была предоставлена подробная информация и рекомендации в случае сотрясения у кого-либо из игроков, - сказал представитель ФИФА. - После инцидента с Амрабатом ФИФА написала врачу сборной Марокко, чтобы напомнить ему о важности следования рекомендациям. Поскольку ответственность в подобных случаях лежит на врачах сборных, ФИФА адресует этот вопрос федерации Марокко и будет внимательно следить за ситуацией на протяжении всего турнира".

Сборная Марокко потерпела два поражения на чемпионате мира: от иранцев (0:1) и португальцев (0:1), и лишилась шансов на выход в плей-офф. Заключительный матч группового этапа марокканцы проведут 25 июня в Калининграде.