Блаттер: сборная России при домашней поддержке трибун может выйти в 1/4 финала ЧМ

Сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу при домашней поддержке трибун способна выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

Сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), и поборются в игре с командой Уругвая за первое место в группе А. Соперником подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала станет команда из группы B, в которой, в частности, выступают команды Испании и Португалии.

"Чемпионат мира начался очень хорошо как с точки зрения организации, так и по результатам сборной России. Для турнира всегда важно, чтобы успешно выступала сборная страны-организатора. Сборная России уже вышла в плей-офф, на этой стадии шансы против любого соперника - 50 на 50. При домашней поддержке трибун у сборной России есть реальный шанс выйти в четвертьфинал".

В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионата мира в 1986 году - сборная СССР дошла до 1/8 финала.

Блаттер похвалил Россию и ФИФА за качественную организацию чемпионата мира. "Нужно отдать должное ФИФА: именно они организуют чемпионат мира, а Россия помогает ФИФА. Можно сказать, что Россия отвечает за материальную базу, а ФИФА - за программное обеспечение. Я могу только похвалить то, как все здесь организовано", - рассказал бывший президент ФИФА.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах, финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники".