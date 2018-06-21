Иранский футболист Эззатоллахи надеется, что пермский "Амкар" продолжит существование

РФС не выдал лицензию "Амкару" на следующий сезон для участия в чемпионате России

КАЗАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Иранский футболист Саид Эззатоллахи, выступающий сейчас в составе национальной сборной на чемпионате мира в России, надеется, что пермский "Амкар", за который он играл на правах аренды в прошлом сезоне, продолжит существование. Об этом он рассказал ТАСС.

Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" на следующий сезон для участия в чемпионате России в связи с недостаточными финансовыми гарантиями, по этой причине клуб покинул состав участников премьер-лиги, хотя по спортивному принципу сохранил в ней место.

"Надеюсь, что в Перми удастся сохранить футбол и там все будет хорошо, поскольку я знаю, что очень много людей любят футбол в этом городе. Более подробно не могу говорить на тему того, что там произошло, поскольку не обладаю информацией. Что же касается моего будущего, то у меня еще один год действует контракт с "Ростовом". Посмотрим, сейчас надо дождаться окончания чемпионата мира, и будем решать", - сказал Эззатоллахи.

Права на иранского футболиста принадлежат "Ростову".