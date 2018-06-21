Тапир Клеопатра предрекла победы аргентинцев и англичан в матчах ЧМ в Нижнем Новгороде

Ранее тапир трижды угадала исход матчей ЧМ: Швеция - Южная Корея (1:0), Португалия - Марокко (1:0) и Россия - Египет (3:1)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка "Лимпопо" предрекла победу сборной Аргентины в матче чемпионата мира с командой Хорватии 21 июня и сделала ставку на англичан во встрече с панамцами 24 июня. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.

"Сегодня предсказания касались сразу двух матчей, по мнению Клеопатры, сегодня победит Аргентина, а в воскресенье - Англия. Перед Клеопатрой по уже привычному сценарию поставили мисочки с фруктами, на которых были нарисованы флаги стран. Лакомство подавалось с перерывом в полчаса. Будем надеяться, что наша оракул окажется права", - сказала собеседница агентства.

Ранее тапир трижды угадала исход матчей ЧМ: Швеция - Южная Корея (1:0), Португалия - Марокко (1:0) и Россия - Египет (3:1).

Тапир - травоядное животное из отряда непарнокопытных. В зоопарке Нижнего Новгорода Клеопатра давно стала всеобщей любимицей - она легко идет на контакт с посетителями. Прогнозы результатов матчей чемпионата мира в России также делают эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоятся в общей сложности четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинал.