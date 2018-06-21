Футболист Дели Алли пропустил тренировку сборной Англии из-за травмы

Сборная Англии проводит подготовку к матчу второго тура группового раунда чемпионата мира с командой Панамы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии по футболу Дели Алли пропустил тренировку команды из- за травмы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная Англии ведет подготовку к матчу второго тура группового раунда чемпионата мира с командой Панамы в Санкт- Петербурге.

Алли пропустил в четверг дневную тренировку предположительно из-за повреждения бедра. Сроки возвращения полузащитника неизвестны. 22-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте матча первого тура чемпионата мира с командой Туниса (2:1).

Англичане сыграют со сборной Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.